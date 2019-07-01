Суд обязал экс-акционеров "Трансаэро" и главу МАК Анодину вернуть 50 млн рублей дивидендов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействительной выплату дивидендов акционерам "Трансаэро" в 2013 году и постановил взыскать с экс-акционеров и руководителей авиакомпании Александра и Ольги Плешаковых, а также председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной более 50 млн рублей, которые они получили в качестве дивидендов за 2013 год, следует из определения суда.

"Применить последствия недействительности сделок - взыскать в конкурсную массу ОАО "Авиационная компания "Трансаэро", соответственно, с Плешаковой Ольги Александровны - 23 512 587 рублей, с Плешакова Александра Петровича - 23 300 996 рублей 80 копеек, с Анодиной Татьяны Григорьевны - 3 835 279 рублей", - говорится в опубликованном в понедельник определении суда.

В нем также отмечается, что суд взыскал дивиденды с других бывших акционеров "Трансаэро" Натальи Плешаковой - 4 474 476 рублей и с Татьяны Плешаковой - 4 474 476 рублей.

В документе говорится, что апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынесенное в марте текущего года.

Ситуация в "Трансаэро"

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.

27 июня стало известно, что Банк России установил факт манипулирования в 2016 году акциями "Трансаэро" путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и его матери - председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной. ЦБ передал материалы в правоохранительные органы. В МАК позже заявили, что Банк России и правоохранительные органы не обращались к Анодиной по вопросу манипулирования акциями.

Плешакова и Анодину, а также еще одного экс-руководителя "Трансаэро" Ольгу Плешакову ранее пытался в суде привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 250 млрд рублей банк ВТБ, однако арбитраж Петербурга приостановил рассмотрение данного дела до принятия решений по ряду других исков об оспаривании сделок, совершенных Плешаковыми.

Кроме того, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании могут также привлечь экс-руководителя авиакомпании Александра Бурдина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат работникам перевозчика и растрате, а также еще одного бывшего руководителя - Дмитрия Сапрыкина. Соответствующие иски рассматривает арбитраж Петербурга и Ленинградской области, очередные заседания по данным вопросам состоятся в июле и августе.