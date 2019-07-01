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Porsche отзывает в России более 2 тыс. авто модели Panamera

Автомобили отзывают из-за возможности коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ООО "Порше Руссланд" отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera, реализованных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги", - отмечается в сообщении.

Данный дефект может привести к "возникновению термических инцидентов", предупредил Росстандарт.

На подпадающих под отзыв авто будет произведена проверка блока управления вентилятора и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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