Очистка системы передачи нефти Польши после ситуации с "Дружбой" может занять до полугода

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Полная очистка польской системы передачи нефти после ситуации с трубопроводом "Дружба" может занять до полугода. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе польской компании - оператора нефтепровода PERN.

"Возвращение к исходному положению может занять до полугода. Все зависит от уровня органических хлоридов в сырье, поставляемом на НПЗ, который будет для них приемлемым", - указали в PERN, подчеркнув, что большое значение имеет то, "как будут выглядеть поставки нефти из России в ближайшие месяцы и какие параметры будет иметь сырье, попадающее в страну".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Ежегодно PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Она осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.