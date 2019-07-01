Прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск планируется возобновить на этой неделе

БАКУ, 1 июля. /ТАСС/. Азербайджан на этой неделе планирует возобновить поставки нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"На этой неделе планируем возобновить поставки нефти [по трубопроводу Баку - Новороссийск]", - сказал представитель SOCAR.

В конце мая первый вице-президент SOCAR Эльшад Насиров сообщил журналистам, что Азербайджан возобновит прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск с 1 июля.

Азербайджан остановил в марте прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в связи с ремонтными работами на азербайджанском участке магистрали. Как сообщили в SOCAR, на время ремонтных работ объемы нефти, которые были предусмотрены для транспортировки в данном направлении, прокачиваются по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

По информации управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует транспортировать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 млн т нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.