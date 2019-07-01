Суд в Крыму постановил расторгнуть договор аренды с украинской церковью в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Крыма постановил расторгнуть договор аренды с управлением Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Симферополе, об этом говорится в опубликованном в понедельник решении суда.

В марте 2019 года Минимущества Крыма обратилось в суд с иском о возвращении в собственность республики помещений, переданных в 2002 году в аренду УПЦ КП. Министр Анна Анюхина сообщала журналистам, что религиозная община не прошла перерегистрацию в правовом поле РФ. Она отметила, что после перерегистрации с ними будет заключен договор безвозмездного пользования.

"Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13.11.2002 с Управлением Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, расторгнуть", - говорится в решении.

Также суд обязал управление Крымской епархии УПЦ КП возвратить по акту приема-передачи Минимущества часть нежилого здания площадью 1016,1 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, где находится храм святых равноапостольных князей Владимира и Ольги.

На полуострове действует Симферопольская и Крымская епархия канонической УПЦ, в составе которой, по данным из открытых источников, около 500 приходов. По данным пресс-службы Минимущества Крыма, помещение, которое занимает храм, находится в собственности республики.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году на полуострове существовало также около 15 приходов непризнанного Киевского патриархата, в том числе храм возле Центрального рынка в Симферополе, но к настоящему моменту почти все они закрылись или перешли в структуру УПЦ.