В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" вновь произошел сбой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", в частности, пользователи жалуются на трудности при попытке входа в личный кабинет. Об этом сообщили ТАСС в колл-центре кредитной организации. Предыдущий сбой в приложении банка произошел днем 30 июня.

"Работаем над исправлением, ориентировочно в течение часа [исправим]", - сказал сотрудник колл-центра. В колл-центре банка не уточнили, скольких клиентов коснулся сбой, но добавили, что "многие звонят по этому вопросу".

В свою очередь в пресс-службе "Тинькофф банка" подтвердили ТАСС наличие неполадок в работе мобильного приложения. Так, пользователи могут столкнуться с трудностями отображения счетов в личном кабинете. Данная проблема коснулась менее 0,1% всех клиентов кредитной организации, которых, согласно опубликованным данным на сайте банка, более 8 млн по всей России. "Сейчас наблюдаются временные затруднения с отображением счетов в личном кабинете и мобильном приложении, которые затронули менее 0,1% клиентов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что "ранее утром были затруднения с авторизацией пользователей, которые также затронули менее 0,1% клиентов "Тинькофф", но сейчас функция авторизации восстановлена". Полностью восстановить работу системы планируется в течение часа.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, неполадки стали наблюдаться утром 1 июля. Больше всего пользователей жаловались на проблемы со входом в систему (84%).

Накануне, 30 июня, пользователи "Тинькофф банка" также жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и трудности при входе в личный кабинет. В банке в свою очередь подтвердили факт сбоя и добавили, что все неполадки были устранены в течение часа.