Перевозки пассажиров РЖД выросли в I полугодии 2019 года на 4,7%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) за шесть месяцев 2019 года перевезли 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатели первого полугодия 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в дальнем следовании перевезено 52,7 млн пассажиров, на 6,4% больше, чем за шесть месяцев 2018 года, а в пригородном сообщении - 521,1 млн пассажиров, или на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне 2019 года РЖД перевезли почти 106,9 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 95,3 млн пассажиров (рост на 2,2%), в дальнем следовании - 11,6 млн человек (рост на 4,8%).

Пассажирооборот в июне 2019 года составил 13,4 млрд пасс-км, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажирооборот в пригородном сообщении составил 3,1 млрд пасс-км (на 2,3% больше, чем в июне 2018 года), в дальнем следовании - 10,3 млрд пасс-км (рост к июню 2018 года на 0,2%).