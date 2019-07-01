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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Источник: мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев

Один из источников подтвердил, что страны - участники комитета хотят рекомендовать продление сделки на этот срок
Штаб-квартира ОПЕК в Вене EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Страны - участники мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник высказались за продление договоренностей о сокращении добычи нефти на девять месяцев с июля. Об этом ТАСС сообщили источники в ближневосточных делегациях.

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"Все поддержали девять месяцев", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что хотят рекомендовать продление на этот срок.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому они сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на шесть или девять месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от шести до девяти месяцев. В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК". Позднее Россия и Саудовская Аравия высказались за продление договоренностей на девять месяцев, то есть до апреля 2020 года.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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