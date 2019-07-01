Тверская область возглавила майский рейтинг инвестпривлекательности регионов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тверская область заняла первую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ за май 2019 года, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией "Медиалогия" и коммуникационной группой Publicity, сообщила в понедельник пресс-служба АСИ.

"Первое место в медиарейтинге заняла Тверская область, на втором месте Московская область, третье место у Астраханской области. Замыкают первую пятерку Приморский край и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первое место Тверской области обеспечила положительная экономическая повестка. В мае стало известно, что бизнесмены из Германии в течение ближайших нескольких лет вложат в проекты в Тверской области почти 4,5 млрд рублей. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам визита тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в Берлин 16-17 мая 2019 года. В регионе планируется запустить производство медицинских изделий и комплектующих для различных отраслей промышленности. Точные сроки реализации проектов пока не называются.

Также в Тверскую область состоялся визит делегации институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Руденя и представители делегации обсудили перспективные инвестиционные проекты в регионе: строительство Западного моста, масштабного выставочного центра "Тверь Экспо" и реализацию проекта по созданию в Верхневолжье современной модели пассажирских перевозок.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.