Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ на 6-9 месяцев из-за нестабильного рынка

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение договоренностей по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и его продление на 6-9 месяцев из-за нестабильной ситуации на мировом рынке. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на мониторинговом комитете ОПЕК+.

"Есть надежда на дальнейшее развитие мировой экономики. Но неопределенностей пока остается довольно много, и нам нужно продолжать следить за ситуацией. Считаем, что нужно сохранить наши договоренности на следующие 6-9 месяцев", - отметил он.

По словам российского министра, страны ОПЕК+ уже не раз доказывали эффективность совместных усилий, а также способность гибко реагировать на меняющиеся условия рынка.

1-2 июля в Вене проходят министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому участники сделки сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года.

На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев. В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".