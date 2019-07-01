Аппарат бизнес-омбудсмена изучит материалы дела в отношении руководителей "Рольфа"

МОСКВА, 1 июля./ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова изучит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей автодилера "Рольф". Об этом ТАСС в понедельник сообщил бизнес-омбудсмен.

"В любом случае, будем изучать материалы дела, дадим им правовую оценку", - сказал он.

Титов также отметил, что сделка, которая руководству "Рольфа" инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний. "Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности", - рассказал бизенес-омбудсмен.

По словам Титова, сейчас российские власти проводят линию, направленную на борьбу с офшорами. "С одной стороны, ужесточается законодательство (вспомним закон о КИКах), с другой, власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, "Рольф" в амнистии участвовать не стал", - сказал Титов.