Песков: слова Путина о продлении сделки с ОПЕК+ не предопределяют исход обсуждения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России и Саудовской Аравии продлить сделку в рамках ОПЕК+ отражает только позиции этих двух стран и не предопределяет исход общего обсуждения этого вопроса, которое проходит в эти дни в Вене. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов критическое заявление министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане о том, что мандат решений в ОПЕК фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.

"Речь идет о том, что две страны [РФ и Саудовская Аравия] заявили о своей позиции, о своем подходе", - пояснил Песков. "Две страны для себя приняли такое решение", - отметил он. "Но, безусловно, нужно будет еще решение других стран [участников обсуждения]", - подчеркнул Песков.