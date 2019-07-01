Крупнейший банк Крыма запустил первую в регионе программу лояльности для туристов

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), системообразующий банк Республики Крым, запустил с июля первую на полуострове программу лояльности для туристов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"С 1 июля РНКБ Банк совместно с ООО "Спутник" (компания BMS-group) запускает программу "Тур бонус" - программу лояльности для туристов. Каждый зарегистрированный в программе держатель карты любого банка РФ (кроме РНКБ) получает возможность экономить деньги, совершая покупки или расплачиваясь за услуги на территории Крыма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователь карты, рассчитываясь с ее помощью в заведениях - партнерах программы, может получить до 10% от суммы платежей бонусами по системе один бонус равен одному рублю. В дальнейшем возможно использовать их для оплаты. К проекту присоединились более 70 предприятий туристического сегмента Южного федерального округа: АЗС, отели, рестораны, такси, аквапарк и другие объекты развлечений. Зарегистрироваться для участия в программе можно в мобильном приложении РНКБ, через банкоматы и терминалы банка.

В июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года РНКБ зафиксировал рост количества безналичных платежей примерно в два раза - за месяц туристы и жители Крыма совершили в сети POS-терминалов банка 8,75 млн транзакций на общую сумму 6 млрд рублей. "Туристы из РФ активно пользуются банковскими картами в торгово-сервисной сети полуострова. Наша инфраструктура полностью готова к курортному сезону - при этом уже 50% наших платежных терминалов принимают бесконтактные карты", - приводятся в сообщении слова директора по розничному бизнесу РНКБ Николая Билана.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

ПАО "РНКБ Банк" - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием. По всей территории Крыма открыто 200 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 5,6 тыс. платежных терминалов и более 500 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тысяч корпоративных клиентов.