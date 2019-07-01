Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник, 1 июля, вырос на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2802,03 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:17 мск. Индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку в 2800 пунктов. При этом индекс РТС вырос в ходе торгов на 1,41% к уровню закрытия предыдущей сессии, и достиг 1400 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 13:24 мск. В последний раз индекс РТС находился на отметке в 1400 пунктов в июле 2014 года.