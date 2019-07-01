Новак: компании из РФ заинтересованы в поставках нефтегазового оборудования в Ирак

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Ряд российских компаний заинтересованы в заключении контрактов на поставки нефтегазового оборудования в Ирак и нефтесервисом в этой стране. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с министром нефти Ирака Тамером аль-Гадбаном, сообщает Минэнерго.

"Крупнейшие российские компании, особенно в нефтегазовой сфере, имеют очень прочные деловые отношения со своими иракскими партнерами. Уже сейчас "Лукойлом", "Газпром нефтью" ведется успешное взаимодействие с иракскими компаниями в рамках реализуемых проектов. Так, "Газпром нефть" является оператором разработки проекта "Бадра", в то время как "Лукойл" участвует в двух проектах - "Западная Курна - 2" и "Блок 10", - заметил Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Он также добавил, что и другие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в том числе в таких сферах, как нефтесервис и поставки энергетического оборудования.

"Надеемся, что российско-иракский диалог в сфере энергетики продолжит активно развиваться и будет способствовать открытию новых перспективных направлений для расширения двустороннего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Новак.