"Лента" до декабря откроет в Петербурге новый гипермаркет на месте сгоревшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" в конце года откроет новый гипермаркет на месте сгоревшего на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Новый гипермаркет на месте сгоревшего на набережной Обводного канала планируется открыть в ноябре-декабре 2019 года", - сказал представитель компании.

В феврале начались работы по разбору завалов сгоревшего магазина. Инвестиции в строительство нового гипермаркета "Лента" оценила в 1 млрд рублей.

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала произошел в ноябре 2018 года. Площадь возгорания составила 4,8 тыс. кв. м, во время горения произошло обрушение кровли на площади 3,2 тыс. кв. м.

"Лента" - сеть гипермаркетов, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге. Ретейлер управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Петербурге, Центральной России, Сибири и на Урале.