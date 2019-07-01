Депутаты Госдумы внесли законопроект об отмене снижения экспортных пошлин на сырую нефть

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил механизм снижения цен на бензин - совместно с коллегами по фракции он внес в Госдуму законопроект об отмене снижения экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты и корректировке налогового маневра. Об этом сообщает пресс-служба Сергея Миронова.

Инициатива призвана скорректировать налоговый маневр правительства, провоцирующий подорожание бензина на внутреннем рынке, подчеркнул глава фракции. "Сегодня, 1 июля, истек срок соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке цен на бензин, - напоминает Сергей Миронов. - По прогнозам экспертов, уже к концу лета цены на заправках могут повыситься на 10-12%. Причем изначальные условия для подорожания топлива на внутреннем рынке создало своим налоговым маневром правительство. Нашим законопроектом мы предлагаем скорректировать этот маневр, отменив понижение вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты".

Налоговый маневр предусматривает снижение экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых. За счет этого складывается ситуация, когда выгоднее продавать сырье за рубеж, нежели обеспечивать им внутренний рынок, отмечает парламентарий.

Инициативой отменяются действующие до 2024 года понижающие коэффициенты в отношении вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, исключается право правительства РФ в отдельных случаях устанавливать дополнительные понижающие коэффициенты.

"Предлагаемые меры возвращают прозрачные рыночные механизмы регулирования цен на топливо в интересах государства и граждан, - подчеркивает Сергей Миронов. - Да, экспортеры потеряют сверхприбыли, но при нынешних достаточно высоких мировых ценах на нефть в минусе не останутся. Зато у них будет стимул наращивать поставки внутри страны. Это позволит избежать абсурдного для нефтяной державы дефицита и дороговизны топлива на собственном рынке. Реализация нашей инициативы будет способствовать как минимум стабилизации, а как максимум, снижению розничных цен на бензин".

Законопроект вносит изменения в закон "О таможенном тарифе" в части увеличения ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти".