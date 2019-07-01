Объем перевалки грузов в порту Махачкалы за полгода вырос на 168% - до 2,2 млн т

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Общий объем грузооборота в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) за I полугодие 2019 года достиг 2,2 млн т, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 168%. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь предприятия - помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Махачкалинский морской торговый порт за шесть месяцев текущего года перевалил почти 2,2 млн т грузов, что на 168% больше объемов аналогичного периода 2018 года. Достигнутые показатели стали рекордными за последние годы", - сказал он.

По словам гендиректора АО "Махачкалинский морской торговый порт" Мурада Хидирова, оживление грузопотока в порту Махачкалы обычно происходит зимой, когда в связи со сложной ледовой обстановкой в других российских портах на Каспии грузооборот традиционно падает. "Но итоги этого полугодия свидетельствуют, что положительную динамику роста объема грузов мы наблюдаем также в весенний и летний периоды. Это, бесспорно, результат работы всех служб предприятия", - цитирует пресс-секретарь руководителя ММТП.

Гендиректор предприятия также сообщил, что с января по июнь в порту выгружено около 1 млн 920 тыс. т нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевалка наливных грузов увеличилась почти в два раза, а по сравнению с первым полугодием 2017 года отмечается более чем четырехкратный рост объема перевалки сырой нефти.

"Наряду с ростом грузооборота в АО "Махачкалинский морской торговый порт" зафиксирован также заметный рост уплаченных предприятием налоговых платежей - в республиканский бюджет за полгода перечислено в 2,12 раза больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. А налоги в федеральный бюджет за январь - июнь выросли почти на 150%", - заключил Абдулгамидов.

Нефтегавань сегодня работает в штатном режиме, в порту полностью ликвидированы последствия взрыва, который прогремел 11 июня на танкере "В. Ф. Танкер - 16", принадлежащей компании "Волжское пароходство".

Лидер по темпам роста

Порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота. В прошлом году в дагестанском порту зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т. Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики 20 марта сообщил, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через порт с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн т, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.