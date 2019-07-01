ФАС рассмотрит дело в отношении "Яндекса" за рекламу брокера без лицензии ЦБ

"Московское УФАС России возбудило дело по факту распространения в системе Яндекс.Директ рекламы брокера Instant Trading LTD: "InstaForex - Официальный Web-сайт - Брокер с Лицензией ЦБ". Ведомство возбудило дело в отношении "Яндекса" и установленного рекламодателя - физического лица, действующего от имени InstaForex. Рассмотрение дела назначено на 3 июля", - говорится в сообщении .

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. УФАС по Москве 3 июля рассмотрит дело в отношении "Яндекса" за рекламу брокера InstaForex, у которого отсутствует лицензия ЦБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба Московского УФАС России.

Ведомство отмечает, что InstaForex не имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление финансовой деятельности, соответственно, рекламируя свои услуги, нарушает закон о рекламе (п. 7 ст. 7 и ч. 14 ст. 28). В случае если нарушение будет доказано, участники дела могут получить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

"К сожалению, это уже не первое дело в управлении в отношении InstaForex. Брокер продолжает распространять запрещенную рекламу в системе Яндекс.Директ без требуемой лицензии Банка России. В таких случаях, страдают инвесторы, которые слепо верят рекламе и не проверяют наличие лицензии у брокера, а потом сами несут ответственность за свои вложения", - заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

В конце 2018 года Центробанк сообщил об аннулировании лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Согласно заявлению регулятора, деятельность этих компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции. После аннулирования лицензии у пяти крупнейших игроков осталось четыре компании: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс". С 1 апреля 2019 года форекс-дилеры обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг.