Крым представит мировой общественности данные об ущербе, нанесенном Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Крыма представят мировой общественности данные об ущербе, нанесенном региону за время нахождения в составе Украины, написал в понедельник на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Президиум Госсовета Крыма 9 апреля сформировал рабочую группу для проведения анализа ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. В состав группы вошли руководители нескольких комитетов Госсовета Крыма, представители министерств топлива и энергетики, экономического развития, госкомитета по водному хозяйству, министерства ЖКХ, Минобразования и общественной палаты региона.

29 июня рабочая группа Государственного совета Крыма по анализу ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, назвала предварительную сумму упущенных выгод в экономике - 2,5 трлн рублей.

"Результаты работы по определению нанесенного Крыму ущерба обязательно будут представлены мировой общественности. Это станет ударом по имиджу "жертвы агрессии", который киевская власть старательно создает на Западе", - написал Аксенов.

По мнению главы региона, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, и будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года.

Аксенов отметил, что значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся в наследство от Украины. Он не назвал дату окончания подсчета ущерба и когда будут озвучены данные.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.