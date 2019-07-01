Комиссию по разрешению споров вокруг "сетевого нейтралитета" создадут к концу лета

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Комиссия по решению споров, связанных с "сетевым нейтралитетом", при экспертных советах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вопросам связи и развитию конкуренции в области информационных технологий будет создана в течение двух месяцев. Об этом сообщил журналистам по итогам совместного заседания экспертных советов замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"Одно из предложений, которое прозвучало на заседании, заключалось в том, чтобы сделать при экспертных советах ФАС по информационным технологиям и по связи так называемую конфликтную комиссию или орган по разрешению споров [вокруг "сетевого нейтралитета"]. Мы договорились, что такую комиссию создадим", - сказал он. "Я думаю, что мы определимся где-то в течение двух месяцев", - добавил Голомолзин, отвечая на вопрос, когда может быть создана эта комиссия.

Как отметил замглавы ФАС, в данную комиссию будут входить все заинтересованные участники рынка: операторы связи, контент- и интернет-провайдеры, представители уполномоченных ведомств - для того, чтобы "взгляд был полным, объективным, и они могли на эту ситуацию реагировать, но при этом реагировать профессионально".

Кроме того, Голомолзин подчеркнул, что принцип "сетевого нейтралитета" остается непоколебимым для всех регуляторов и участников рынка. "Мы еще раз подчеркнули, что базовые принципы "сетевого нейтралитета", как конституция, практически неизменны. Может речь идти только о некоторых усовершенствованиях и уточнениях, никаких изменений кардинального характера мы не ожидаем, - сказал он. - Эти принципы показали свою работоспособность. Наш предыдущий совместный труд оказался качественным, и базовые принципы на удивление квалифицировано и удачно были сформулированы".

"Сетевой нейтралитет" - это принцип работы сети, который запрещает провайдерам интернет-услуг и телекоммуникационным компаниям дискриминировать какой-либо контент или сервис, а также замедлять или ускорять к нему доступ. В настоящее время в России принцип не регулируется на законодательном уровне.

В 2016 году ФАС подготовила базовый документ, который допускал законодательное регулирование "сетевого нейтралитета". Так, согласно предложениям ФАС, вместе с признанием этого принципа будет допускаться управление трафиком в связи с чрезвычайными ситуациями, угрозами масштабных кибератак или по решению суда. С предложениями ведомства тогда согласились в Минкомсвязи, однако позднее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявлял, что пока не видит необходимости в государственном регулировании принципа "сетевого нейтралитета".