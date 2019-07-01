Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Большинство высказалось за 9 [месяцев]", - сказал он.

"Договорились, что будем продлевать", - добавил министр.

По его словам, вопрос изменения квот стран - участниц сделки не обсуждался.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому они сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев. В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК". Позднее Россия и Саудовская Аравия высказались за продление договоренностей на девять месяцев, то есть до апреля 2020 года.