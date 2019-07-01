Суд в Петербурге остановил производство по иску к властям по стадиону ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге из-за выявленной судебной ошибки приостановил производство по иску к властям города на сумму более 2 млрд рублей, касающегося строительства стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в решении суда.

Стадион на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Ранее сообщалось, что иски на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей к Комитету по строительству Петербурга подали "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" и компания "Инжтрансстрой", которые строили стадион, а затем контракт с ними был расторгнут. В феврале этого года они уступили права требования к властям в рамках исков компании "Новые технологии" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Суд заменил истцов в деле, однако власти города не согласились с таким решением и подали апелляцию.

"Приостановить производство", - говорится в решении, вынесенном в понедельник в ответ на апелляцию. Полный текст решения пока не опубликован.

В судебных документах также отмечается, что решение о замене истцов было вынесено с нарушением в первой инстанции - Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В частности, было установлено, что судья вынес решение о замене истцов сразу, предварительно не попросив удалиться все стороны из зала заседания. "Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении правила о тайне совещания судей", - говорится в документе. В связи с этим апелляционный суд рассматривал иск по правилам первой инстанции.

Производство по данному делу приостановлено до вынесения решения по иску, в котором Комитет по строительству Петербурга требует признать недействительными договоры, по которым фирма "Новые технологии" получила права требования к властям города. Иск рассматривается в арбитраже Москвы, очередное заседание по нему назначено на 16 июля.

Стадион во время матчей Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года носил имя "Санкт-Петербург", затем он был передан в управление по концессионному соглашению футбольному клубу "Зенит" и ему присвоили коммерческое наименование "Газпром Арена". По строительству стадиона также судят бывших городских чиновников, в частности, бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна обвиняют в крупных хищениях и получении взятки при строительстве стадиона. По решению суда он находится в СИЗО. В сентябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что экс-заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика также заподозрили в получении взятки при строительстве арены.