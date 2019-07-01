{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

По мнению замглавы ведомства Алексея Моисеева, ситуация на рынке потребительского кредитования становится напряженной

ТАСС, 1 июля. Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что ЦБ был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что [глава Минэкономразвития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования - даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой. Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать", - отметил Моисеев.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей ВладимировичОрешкин, Максим Станиславович
Минфин: дивиденды госкомпаний в 50% от прибыли необходимо закрепить распоряжением кабмина
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев при этом отметил, что такой размер дивидендов закреплен решением председателя правительства
Читать полностью