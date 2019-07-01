В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

ТАСС, 1 июля. Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что ЦБ был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что [глава Минэкономразвития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования - даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой. Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать", - отметил Моисеев.