Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО. Кабмин рассмотрит документ 4 июля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и территории, возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД, а также увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

"Сегодня комиссия правительства [по законопроектной деятельности] одобрила поправки в закон об ОСАГО. В четверг законопроект будет вынесен на правительство", - сказал Моисеев. "Либерализация ОСАГО - это хороший закон, где мы сможем сделать так, чтобы люди, которые аккуратно водят, действительно, платили за это значительно меньше, а те, кто плохо водит - значительно больше", - отметил замминистра. "Это все приведет к увеличению конкуренции и снижению тарифов для добросовестных водителей", - добавил он.