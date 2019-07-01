Минфин: дивиденды госкомпаний в 50% от прибыли необходимо закрепить распоряжением кабмина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО необходимо закрепить на уровне распоряжения правительства, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я считаю, что все же надо закрепить [выплату госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от прибыли по МСФО]. В принципе, у нас все это закреплено решением председателя правительства. Поэтому сказать, что это совсем нигде не закреплено - это не правильно, это не закреплено в акте, но есть решение председателя правительства о том, что базовый уровень - 50%, если не 50%, то надо принимать решение правительства. Но просто практика показывает, что для того, чтобы это вошло действительно на уровень инстинктов у компаний с госучастием, конечно, лучше бы закрепить", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.