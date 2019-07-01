"Тинькофф банк" устранил технический сбой в работе мобильного приложения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе сайта и мобильного приложения. Об этом сообщил банк своим клиентам в СМС-рассылке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Извините, сегодня наш сайт и приложение работали с ошибками. Мы все исправили, пожалуйста, пользуйтесь", - говорится в СМС-сообщении.

Ранее сегодня произошел сбой в работе сервисов "Тинькофф банка". Так, некоторые клиенты столкнулись с трудностями отображения счетов в личном кабинете и мобильном приложении, а также с проблемами авторизации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, данный сбой затронул менее 0,1% клиентов, которых, согласно опубликованной на сайте банка информации, более 8 млн по всей России.

Накануне, 30 июня, пользователи Тинькофф банка также жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и трудности при входе в личный кабинет. В банке в свою очередь подтвердили факт сбоя и добавили, что все неполадки были устранены в течение часа.