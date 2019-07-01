Мантуров считает, что ситуация с автодилером "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России

"Что касается инвестиционного климата, как вы сами понимаете, разные происходят ситуации, связанные с нарушениями. Но это никак не должно повлиять в целом на инвестиционный климат. У нас же не ситуация ровная во всем: бывает позитив, бывает негатив. По одной компании будем судить об инвестиционном климате? ", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, как уголовное дело в отношении руководства компании "Рольф" повлияет на инвестклимат в РФ.

"Если они нарушили, это должно остаться незамеченным, потому что они крупные, лишь бы не трогать?", - добавил министр.

Он отметил, что не знакомился с материалами уголовного дела в отношении руководства компании. "Мне сложно прокомментировать, потому что я не понимаю, во-первых, сути самого дела, не знакомился с ним", - сказал Мантуров.