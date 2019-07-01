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Глава Миннефти Ирака считает, что России не нужно вступать в ОПЕК

РФ является лидером стран "не ОПЕК", которые участвуют в ОПЕК+, отметил Тамер аль-Гадбан

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Ирак считает, что России не нужно вступать в ОПЕК, так как РФ и так является лидером не входящих в картель стран в рамках сделки ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил министр нефти страны Тамер аль-Гадбан.

"Нет, я так не считаю. Россия - лидер стран "не ОПЕК", которые участвуют в ОПЕК+", - сказал он.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал журналистам, что ОПЕК не получала ни одного запроса от России о вхождении в организацию. "Но мы приветствуем кооперацию с Россией в рамках декларации о кооперации", - отметил он. Министры нефти Ливии и Алжира в свою очередь сказали ТАСС, что очень довольны сотрудничеством с Россией в рамках ОПЕК+, о вступлении РФ в ОПЕК пока речи не идет.

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