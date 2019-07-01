Козак: необходимость в ручном регулировании розничных цен на топливо отсутствует

ГОРКИ, 1 июля. /ТАСС/. Необходимость в дальнейшем ручном регулировании розничных цен на топливо отсутствует. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Козак на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями.

"С учетом поправок, которые законопроектом предусмотрены, мы их введем с 1 июля, с сегодняшнего дня, и с учетом практики применения демпфера в том исполнении, которые есть сегодня, есть уверенность в том, что необходимости дальнейшего ручного управления с помощью индивидуальных соглашений, сегодня нет", - сказал Козак.

При этом он подчеркнул, что это не значит, что с 1 июля правительство отказывается от сдерживания роста цен на моторное топливо. Это не так, вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать те параметры, которые намечены на долгосрочный период", - сказал вице-премьер.

Говоря о поручениях, которые президент РФ Владимир Путин дал в ходе прямой линии на сдерживание цен на авиационный керосин, Козак заверил, что этот законопроект оперативно доработан, и он также предусматривает предоставление обратного акциза авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. Он пояснил, что такой диспаритет возникает, когда цена за баррель нефти превышает $70.