С 1 июля сигареты, обувь и лекарства переходят на новые этапы внедрения маркировки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сигареты, обувь и лекарства программы высокозатратных нозологий (ВЗН) с 1 июля переходят на новые этапы внедрения маркировки, сообщили в понедельник в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С 1 июля в практическую стадию вступает маркировка лекарств для госпрограммы высокозатратных нозологий, начинается обязательная маркировка обуви, переход к которой будет осуществлен поэтапно, а также в маркировке сигарет начинается второй этап - теперь на каждой пачке должен быть цифровой код", - сказали в ЦРПТ.

Табак только с маркировкой

Как отметили в ЦРПТ, на данный момент все компании-производители, ведущие деятельность на табачном рынке, зарегистрированы и работают в системе: в сутки обрабатывается информация о 32 млн пачек, из розницы поступает 120 тыс. чеков.

"Разработанная в конструктивном взаимодействии с Минпромторгом, другими ведомствами и ЦРПТ система цифровой маркировки в полной мере учитывает специфику табачного производства. Ее внедрение не повлекло за собой необходимости в массивных инвестициях или в кардинальной перестройке производственных линий. Мы также уверены, что благодаря этой системе станет невозможным попадание в торговый оборот незаконной продукции, что соответствует интересам и потребителей, и государства, и производителей", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова вице-президента Japan Tobacco International (JTI) в России Сергея Головко.

В ЦРПТ отмечают, что, по мнению производителей, уже через три месяца после продажи большей части немаркированных остатков, на рынке останется подавляющее количество пачек с кодом Data Matrix. Продавать немаркированные пачки можно до 1 июля 2020 года, после чего оборот немаркированной продукции будет прекращен.

Регистрация участников рынка высокозатратных лекарств

Обязательная регистрация в системе маркировки "Честный знак" начинается для фармпроизводителей, дистрибьюторов, аптек и медучреждений, участвующих в обороте препаратов госпрограммы высокозатратных нозологий (ВЗН). Как заявили в ЦРПТ, для этого у участников рынка есть неделя - с 1 по 7 июля включительно.

По данным ЦРПТ, еще до 1 июля в систему внесли свои данные все российские и иностранные производители и дистрибьюторы, выполняющие поставки по программе ВНЗ в последние три года (2017-2019), а также 99% мест выдачи ВЗН. "Более 70% производственных площадок оснащены необходимым оборудованием, 30% завершили его отладку", - добавили в компании.

По словам вице-президента и директора завода "Ново Нордиск" в Калуге (одна из компаний-производителей препаратов из списка ВЗН) Суне Мора, его компания планирует переоборудовать все производственные линии, осуществляющие упаковку для поставок препаратов ВЗН в РФ, до конца 2019 года, чтобы начать производить такую продукцию в соответствии с новыми российскими требованиями.

Введение маркировки для обуви

У участников обувного рынка с 1 июля начинается первый этап внедрения маркировки, а именно регистрация в системе "Честный знак" и получение оборудования, необходимого для работы с кодами.

Пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви завершился 30 июня. По данным оператора, на этапе эксперимента его участниками стали более 23 тыс. компаний, выпущено более 75 млн цифровых кодов для маркировки и прослеживания обуви.

"Отраслевыми союзами проведена серьезная работа с участниками рынка по разъяснению целей и перспектив внедрения обязательной маркировки, а также положительных эффектов для бизнеса. Ключевые участники обувного рынка поддерживают цели введения маркировки и приняли активное участие в эксперименте", - приводят в ЦРПТ слова руководителя рабочей группы по маркировке и прослеживаемости Ассоциации компаний розничной торговли Анны Орловой.

Новые группы

В Минпромторге заявили, что благодаря постоянному диалогу с представителями каждой отрасли, получается быстро и эффективно решать проблемы и снимать опасения участников системы. "Мы продолжим расширять список товаров, подлежащих обязательной маркировке, после проведения соответствующих обсуждений с профессиональными сообществами", - цитирует ЦРПТ министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В свою очередь, председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин подчеркнул, что система "Честный знак" создана таким образом, чтобы при подключении новых групп происходило снижение затрат для всех участников с учетом уже накопленного опыта.