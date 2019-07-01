Турфирмы КБР смогут получить господдержку для привлечения зарубежных туристов

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Туристические фирмы Кабардино-Балкарии (КБР) для привлечения в регион иностранных путешественников смогут получить государственную поддержку по линии нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщила ТАСС в понедельник руководитель департамента маркетинга региона и внешних связей Минэкономразвития Кабардино-Балкарии Севиль Богацкая.

"В целях достижения и увеличения объемов целевых показателей регионального проекта ["Экспорт услуг"] прорабатывается участие туроператоров КБР в отборе на получение господдержки", - сказала Богацкая.

Она пояснила, что дополнительная поддержка прорабатывается на федеральном уровне.

Проект "Экспорт услуг" предусматривает увеличение объема экспорта услуг в республике в 2019 году до $2,7 млн и до $3,9 млн к концу 2024 года.

По данным Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, в прошлом году в республике отдохнули 552,3 тыс. человек. Из них более 19 тыс. - иностранцы, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 15%. Наиболее популярным местом у туристов остается курорт "Эльбрус". Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма за 2018 год, по расчетам министерства, достиг 3,5 млрд рублей.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".