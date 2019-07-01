"Ведомости": Минкомсвязи и "Ростелеком" предложили выдать чиновникам гаджеты на "Авроре"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минкомсвязи и "Ростелеком" предложили выдать устройства на операционной системе (ОС) "Аврора" 1,4 млн федеральных чиновников, доклад с таким предложением направлен вице-премьером РФ Максимом Акимовым президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и еще одного источника.

По данным одного из источников, речь идет о смартфонах на "Авроре" и услугах связи для него, реализовать такой проект планируется в течение шести лет. Другой источник издания считает, что чиновникам будут выдавать не только смартфоны, но и планшеты. "Ростелеком" предлагает тариф за оказание комплексных услуг со смартфонами на "Авроре" стоимостью 16 тыс. 600 руб. в год, сообщил изданию человек, знакомый с содержанием предложения. Исходя из этого, подсчитали "Ведомости", обеспечение 1,4 млн чиновников такими устройствами будет стоить порядка 23,2 млрд рублей.

Представитель Акимова подтвердил ТАСС, что вице-премьер действительно направил доклад с предложениями Минкомсвязи и "Ростелекома" обеспечить федеральных госслужащих гаджетами на ОС "Аврора", не уточнив при этом подробности. Минкомсвязи и "Ростелеком" комментарии не предоставили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос "Ведомостей" ответил, что "предметного обсуждения не ведется, никаких решений на этот счет не принималось". При этом на вопрос издания о докладе Акимова Песков ответил, что не комментирует служебную переписку.