Мантуров заявил, что выделенных 10 млрд рублей на поддержку авторынка хватит до конца года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выделенных 10 млрд рублей на программы господдержки спроса на авторынке хватит до конца 2019 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идет о льготных программах "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", а также льготном лизинге автомобилей, которые были возобновлены с 1 июля.

"Мы исходим из возможностей - это раз, во-вторых, мы исходим из спроса. Когда мы их сопоставляем, думаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос хватит ли вылеленных 10 млрд рублей до конца года.

Он также уточнил, что 6 млрд рублей из этих средств будет направлено на автокредитование, 4 млрд рублей - на лизинговые программы. По этим программам Минпромторг планирует, что объем продаж составит порядка 75 тыс. автомобилей.

Программы господдержки авторынка в 2019 году впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, однако уже к маю средства закончились.