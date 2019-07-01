Долг Воронежской области в бюджет России снизился за пять месяцев почти на 5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 1 июля. /ТАСС/. Объем долга Воронежской области в консолидированный бюджет РФ за пять месяцев 2019 года снизился на 4,8 млрд рублей и составляет менее 10 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник руководитель управления Федеральной налоговой службы по региону Игорь Понкратов.

"В течение пяти месяцев с начала года управлением в результате проведения комплексных мероприятий обеспечено погашение задолженности в консолидированный бюджет РФ в размере 4,8 млрд рублей. С ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24%", - сказал Понкратов на совещании у губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как уточнила ТАСС представитель УФНС в Воронежской области Елена Гордина, на начало 2019 долг был немногим более 14,5 млрд рублей, в настоящее время он составляет менее 10 млрд рублей. "Воронежская область из 89 регионов занимает 15-е место в российском рейтинге по работе с задолженностью", - сказала она.

По данным Понкратова, с начала года в консолидированный бюджет Воронежской области взыскано догов на 1 млрд 696 млн рублей, в том числе по имущественным налогам физических лиц - 396,5 млн рублей.

"В прошлом году долг региона в бюджет РФ был снижен на 4,7 млрд рублей или на 32%, а задолженность в областной бюджет уменьшилась на 1 млрд рублей или на 18%. В регионе объем задолженности в общей сумме поступлений составляет 5,6%, а в целом по России - 13,1%. Вместе с тем, на динамику задолженности по-прежнему значительно влияет нарушение налогоплательщиками платежной дисциплины. Долги физических лиц по имущественным налогам с начала года снижены на 412 млн рублей или на 17%, они составляют чуть более 2 млрд рублей", - отметил руководитель регионального УФНС.