Мэрия Новосибирска передаст в концессию спортцентр площадью 1,5 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует передать инвестору на условиях концессии спортивный центр площадью 1,5 тыс. кв. м на левом берегу Оби, объем инвестиций в проект составит 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

"Проект уже проработан. Мэрия [Новосибирска] объявит конкурс на создание центра восточных единоборств. Планируем передать в концессию нежилое помещение в многоквартирном доме на улице Котовского площадью 1,5 тыс. кв метров. Объем инвестиций составит около 60 млн рублей, соответствующее предложение разместим в четверг в бюллетене органов местного самоуправления", - сказал Леоненко.

Помещение, к реконструкции которого мэрия намерена привлечь инвестора, в настоящее время не эксплуатируется, оно располагается на первом этаже и в подвале многоквартирного дома. Ранее объект был закреплен за муниципальной школой восточных единоборств.

"Условиями концессионного соглашения предполагается предоставление муниципальной спортивной школе льготных часов. Школа сейчас действует, у нее есть и другие помещения в городе. Срок заключения концессионного соглашения - 30 лет, из них не более 3 лет отводится на реконструкцию", - уточнил Леоненко.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что на конец 2018 года в Новосибирске реализуется 16 концессионных соглашений и пять инвестиционных договоров с общей суммой инвестиций в 2 млрд 335 млн рублей. По словам мэра, в 2019 году приоритетом инвестиционной политики мэрии будет сфера спорта, транспорта, культуры и социальных объектов.