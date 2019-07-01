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Токаев поддержал саудовскую инициативу о продлении соглашения ОПЕК+

Это было сделано в ходе телефонного разговора президента Казахстана с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в понедельник телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого выразил поддержку саудовской инициативе по продлению действия соглашения ОПЕК+.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что главы государств также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровнях.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Теги
КазахстанСаудовская АравияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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