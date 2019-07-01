"Газпром" в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Это максимальный показатель добычи в первом полугодии за последние восемь лет (с 2011 года) и на 2,3% (на 5,7 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - отмечается в сообщении.

В январе - июне 2019 года "Газпром", по предварительным оценкам, поставил в страны дальнего зарубежья 95,3 млрд куб. м газа - на 5,9% меньше, чем годом ранее. При этом в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию поставки выросли на 67,2%, в Австрию - на 28,5%, в Чехию - на 48,2%, в Словакию - на 21,1%, в Нидерланды - на 6,4%, в Италию и Францию - на 1,5%.

При этом спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за шесть месяцев сократился на 2% (на 2,6 млрд куб. м). Вместе с тем, в июне поставки выросли на 7,4% (на 0,7 млрд куб. м).

В сообщении также отмечается, что продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 км газопровода - около 61,2% от его общей протяженности.

Прогнозы по экспорту и добыче

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа, возможен пересмотр показателя.

"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.