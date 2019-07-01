Комиссия РСПП признала личный интерес акционера банка "Восточный" в уголовном деле Калви

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сделала вывод о личной заинтересованности акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова в развитии уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также в том, что Калви и его партнеры находятся под стражей. Об этом сообщается на сайте РСПП.

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Юсупова как стороны корпоративного конфликта в развитии уголовного дела и нахождении Калви и его партнеров под стражей", - отмечается в сообщении.

Комиссия также обратила внимание на то, что обращение Юсупова в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела в отношении Калви и его партнеров "произошло на фоне корпоративного конфликта вокруг банка "Восточный" и ведущихся в России и за рубежом судебных разбирательств".

"В этой связи состав арбитров отметил, что обращение в правоохранительные органы в рамках предпринимательской деятельности является крайней мерой, применение которой обосновано лишь в случае, если отсутствуют иные способы разрешения спора. Возбуждение уголовного расследования в отношении членов органов управления юридического лица влечет серьезные риски для организации, парализуя процесс принятия решений и оперативного управления компанией, нанося репутационный и экономический ущерб", - указывается в сообщении.

При этом в представленных в материалы дела документах отсутствуют доказательства попыток Юсупова воспользоваться какими-либо иными общепринятыми в корпоративной сфере способами разрешения конфликтов: медиация, обращение в суд с гражданско-правовым иском для оспаривания решений и сделок, имевших, по его мнению, противоправные последствия. Также состав арбитров указал, что не видит прямых доказательств причастности "Финвижн Холдингс" и Артема Аветисяна (акционер "Восточного") к инициированию уголовного преследования представителей фонда.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала Юсупову в течение двух недель направить официальное обращение в Следственный комитет, указав на отсутствие необходимости уголовного преследования партнеров Baring Vostok и членов совета директоров банка "Восточный" до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора, а также выступить с публичным заявлением о недопустимости использования уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте вокруг банка.

В случае отказа Юсупова от исполнения рекомендаций, комитет РСПП может рассмотреть вопрос о внесении в список неблагонадежных корпоративных партнеров.