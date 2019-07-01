Следующее заседание мониторинга ОПЕК+ пройдет в сентябре в Абу-Даби

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на сентябрь и пройдет в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций.

"Сентябрь, Абу-Даби", - сказал он.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

1-2 июля в Вене проходят министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому участники сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на шесть или девять месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от шести до девяти месяцев.

В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".