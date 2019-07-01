ГОРКИ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.

На встрече в понедельник премьера с и.о. главы Башкирии Радием Хабировым поднималась тема создания в районе Ишимбая, на стыке трех городов с общей численностью населения около полумиллиона человек, особой экономической зоны. Хабиров высказал мнение, что ее формирование в промышленном и газохимическом центре республики даст толчок развитию региона.

"При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, и, конечно, возникал социальный эффект - росла зарплата, появлялись социальные объекты. Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно", - сказал Медведев.

На встрече обсуждались также другие вопросы социально-экономического развития региона.