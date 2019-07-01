Кабмин предлагает выделить 760 млн рублей на субсидирование станкостроения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить 760 млн рублей в 2020-2022 годах на предоставление субсидий предприятиям ОПК, производящим продукцию станкостроения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, размещенному на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что субсидии будут выделены предприятиям ОПК для возмещения части затрат, понесенных в период с 2017 по 2022 годы на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и госкорпорации "ВЭБ.РФ".

"Размер субсидий, предоставляемых в 2020-2022 годах одной организации в соответствии с правилами в течение трех месяцев, не может превышать 300 млн рублей. Планируемый объем бюджетного финансирования на предоставление субсидий составляет 760 млн рублей на плановый трехлетний период", - говорится в пояснении к проекту постановления.

В документе отмечается, что предоставление субсидий планируется осуществлять в размере 70% суммы фактических затрат организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать 70% предельного уровня конечной ставки кредитования.