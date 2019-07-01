Российско-словацкое производство медоборудования открылось в ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российско-словацкое предприятие по производству медицинского оборудования "Хирана+" открылось на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Завод будет выпускать наркозные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Локализация российско-словацкого производства на территории города не только принесет более 174 млн рублей инвестиций, но и позволит создать более 30 новых рабочих мест для горожан", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении отмечается, что производство медоборудования позволит внедрить в России современные европейские технологии и стандарты качества, сократить сроки поставки оборудования и логистические затраты, а также снизить стоимость производства, сохранив при этом высокое качество продукции. Оборудование будет поставляться в медицинские учреждения на территории России, также ведутся переговоры с потенциальными партнерами для экспорта в страны Ближнего Востока.

"Резидентами особой экономической зоны являются более 180 компании, порядка 15% из них - с иностранным участием. ОЭЗ обеспечивает более 5,5 тыс. рабочих мест в Москве, и с учетом динамичного развития проекта, эта цифра будет только расти. В частности, сейчас ОЭЗ заполнена на 77%, до конца 2019 года мы ожидаем 100% заполнения", - цитирует пресс-служа заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Компания CHIRANA основана в 1935 году и на сегодняшний день является одним из лидеров по производству продукции медицинского назначения в Восточной Европе. Одним из преимущественных направлений производства является анестезиология и реаниматология.