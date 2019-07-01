На территории завода "Русала" в Карелии построят дата-центр за 8 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Компания "ДИСИЛЭБ" начнет строительство высокотехнологичного дата-центра "DCLab Карелия" стоимостью 8 млрд рублей в городе Надвоицы Сегежского района. Соответствующее соглашение между предприятием и властями региона подписано в понедельник, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Сегодня глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписал соглашение о взаимодействии между правительством Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" о намерениях по созданию на территории нашей республики высокотехнологичного дата-центра "DCLab Карелия", - говорится в сообщении.

В качестве площадки под дата-центр выбрана территория бывшего Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), которым с 2003 года владел "Русал". "ДИСИЛЭБ" выкупит 6 гектаров земли, где к концу 2020 года построит базовую площадку дата-центра. Новый работодатель создаст не менее 100 рабочих мест. Управлять высокотехнологичным центром будут из Петрозаводска при поддержке специалистов Петрозаводского госуниверситета.

Стоимость строительства и закупки оборудования оценивается в 8 млрд рублей. Как отметил у себя на странице "ВКонтакте" министр экономического развития Карелии Павел Буренков, это четвертая часть от всей суммы предполагаемых вложений.

"Одной из причин в пользу принятого решения, наряду с уникальным климатом, оптимальным расположением и развитой инфраструктурой, инвесторы назвали льготы для резидентов ТОСЭР "Надвоицы", - отметил Буренков.

Моногород Надвоицы в Карелии получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2016 году. В декабре 2017 года была построена инженерная инфраструктура первого в регионе промышленного парка. Градообразующим предприятием Надвоиц с населением в 7,6 тыс. человек являлся Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ), действовавший с 1954 года. С 2003 года заводом владеет компания "Русал", которая в 2018 году законсервировала производство из-за введенных США санкций, которые в январе 2019 года были отменены. После остановки завода "Русал" предложил сотрудникам НАЗ работу на предприятиях компании в других регионах, на производстве "Русского радиатора", а также увольнение по соглашению сторон с выплатой 6-7 средних зарплат. Многие выбрали увольнение по соглашению сторон.