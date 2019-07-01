СМИ: заседание ОПЕК+ затянулось из-за обсуждения хартии о сотрудничестве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заседание комитета ОПЕК+ в Вене затянулось в связи с обсуждением хартии о сотрудничестве стран ОПЕК, России и ряда стран, не входящих в картель. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство Shana.

По его данным, основной критик проекта хартии - министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Заседание стран ОПЕК длится в Вене уже четыре часа. Основной вопрос повестки, касающийся продления договоренностей о сокращении добычи на девять месяцев, уже согласован. Также делегаты договорились о продлении полномочий генерального секретаря организации Мухаммеда Баркиндо до 2021 года.

Хартию о сотрудничестве планировалось подписать еще на встрече в декабре, но тогда министры отправили его на доработку. Хартия не предусматривает юридических обязательств стран-участниц и не является уставом новой организации. После начала подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как акт NOPEC, в ОПЕК+ отказались от планов создания нового картеля на базе ОПЕК+ со штаб-квартирой в Вене. В настоящее время речь идет только о сотрудничестве в рамках добровольного альянса, чьи действия не преследуют цели регулировать цены на рынке нефти, а лишь нацелены на поддержание баланса.