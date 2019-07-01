Представитель Ирака: страны ОПЕК+ проведут следующее заседание в Вене 5-6 декабря

ТАСС, 1 июля. /ТАСС/. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 5-6 декабря. Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, сообщает агентство Bloomberg.

"Министры встретятся в декабре, 5-6-го числа", - говорится в сообщении.

Следующее заседание стран ОПЕК снова состоится в Вене.

1-2 июля в Вене проходят министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому участники сокращают добычу на 1,2 млн барр. в сутки в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев после июня, когда их действие истекло. Исход заседания почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от шести до девяти месяцев.

В понедельник решение приняли страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".