Новак: Россия рассмотрит предложения по целям ОПЕК+ по запасам, но с учетом дефляторов

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено во вторник рассмотреть предложение ОПЕК перенести с 2013-2017 годов на 2010-2014 годы цель сделки ОПЕК+ по уровню мировых запасов, который должен быть достигнут в результате сокращения добычи нефти. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Завтра обсудим, это же надо понимать, как считать. Если даже брать более ранние сроки, то нужно учитывать некие коэффициенты-дефляторы, которые должны быть в формуле. Потому что в 2010-2014 годах добыча мировая была и потребление гораздо меньше, чем сегодня. Поэтому это надо все посмотреть, какая формула предлагается", - сказал он.

По словам министра, Россия пока не ознакомилась с новой редакцией хартии ОПЕК+ и планирует изучить этот документ также во вторник. Новак подчеркнул, что предыдущая версия хартии была согласована российской стороной.