"Аэрофлот" сообщил об аннулировании Чехией разрешения на часть рейсов в Прагу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" сообщил, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва. В связи с этим компания отменяет часть рейсов во вторник, сообщается на сайте "Аэрофлота".

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"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва "Аэрофлот" вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля <...> Несмотря на то что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении.

Компания продолжит выполнять рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025.

"Аэрофлот" обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков.

"Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута", - сообщается на сайте компании.

О причинах решения авиационных властей Чехии не сообщается.