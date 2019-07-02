"Роствертол" произвел более 5 тыс. самолетов и вертолетов за 80 лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Завод "Роствертол" (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") за 80 лет работы произвел более 5 тыс. самолетов и вертолетов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы "Вертолетов России" по случаю юбилея предприятия.

"Предприятие "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") отмечает 80-летний юбилей со дня основания. За 80 лет работы завод освоил около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел более 5 тыс. самолетов и вертолетов", - сообщили в холдинге.

Завод отсчитывает свою историю с 1 июля 1939 года, когда постановлением правительства СССР в Рязани был организован завод № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР. С началом Великой Отечественной войны предприятие эвакуировали, а в 1943 году было окончательно переведено в Ростов-на-Дону.

Сегодня на предприятии проведены работы по модернизации производства и перевооружению сборочных линий, что позволяет освоить массовое производство новейших модификаций вертолетов - Ми-26Т2В, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НМ. Холдинг "Вертолеты России" представил их на форуме "Армия-2019".