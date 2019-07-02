"Уральские авиалинии" приостановили полеты в Чехию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, запланированные на вторник рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага пока задерживаются на неопределенный срок.

"Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам. Авиакомпания "Уральские авиалинии" следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования", - отметил представитель пресс-службы перевозчика.

Он также добавил, что оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться кол-центром компании, а оперативная информация появится на сайте "Уральских авиалиний" и в официальных группах в социальных сетях.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва. В связи с этим компания отменила во вторник часть рейсов. При этом в "Аэрофлоте" отметили, что у них имеются все технические возможности для обеспечения полетов, однако чешская сторона приняла решение аннулировать разрешение на их выполнение.

О причинах решения авиационных властей Чехии информации пока нет.